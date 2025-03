ÖFB-Poker – Warum Vienna-Chef Svoboda nicht antritt

Vienna-Präsident Kurt Svoboda hat eine Kandidatur für den ÖFB-Präsidentenposten ausgeschlossen

Viennas Präsident Kurt Svoboda strich sich selbst von der Liste der Kandidaten, die als möglicher Präsident des ÖFB genannt wurden. Er fasste den Entschluss, noch bevor er die unsäglichen Aussagen von Interimspräsident Wolfgang Bartosch und Niederösterreichs Langzeit-Boss Johann Gartner las. Wer den noch ernst nimmt, der kann selbst nicht mehr ernst genommen werden.

„Kein Reform-Optimismus“

Man kann Svoboda und der Vienna zu dieser Entscheidung nur gratulieren. Die seit Monaten immer wieder genannte, angeblich bahnbrechende ÖFB-Strukturreform, war für den Uniqa-Vorstand auch kein Anreiz. Eher das Gegenteil. Er hätte nicht so agieren können, wie er es gewohnt ist und auch erforderlich wäre. Überzeugende Argumente.

„Liga-Übernahme läuft“

Alles sieht danach nach einer ÖFB-Übernahme durch die Bundesliga aus. Egal, ob der neue Präsident Christian Jauk oder Johannes Wutzlhofer heißt. Jauk müsste sich die gleiche Frage stellen wie Svoboda: Kann er den ÖFB ähnlich leiten wie Sturm Graz in 13 erfolgreichen Jahren als Präsident oder die GRAWE-Bankengruppe als CEO? Eher nicht.

„Hinterzimmer-Taktik“

Wutzlhofer ist eine Erfindung von ÖFB-Generalsekretär Thomas Hollerer und Ligavorstand Christian Ebenbauer, der mit Jauk seit Jahren in der Liga zusammenarbeitet. Egal, ob Jauk oder Wutzlhofer: Es ist absehbar, dass Ebenbauer in absehbarer Zeit ÖFB-Geschäftsführer wird, auch wenn er es noch dementiert, womit die Liga alles in der Hand hat.

„TV-Poker als Stolperstein“

Vorher muss Ebenbauer noch den neuen TV-Vertrag der Liga aushandeln. Montag sollten die Rechte ausgeschrieben werden, aber das wurde verschoben. Weil sich der Ligavorstand schon zu sehr um den ÖFB kümmerte? Es bahnen sich Probleme für Ebenbauer an. Dem Vernehmen nach bietet Medienpartner „Sky“ zehn Millionen Euro weniger als bisher.