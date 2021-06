Offensive besteht nicht nur aus Arnie

Frenkie Schinkels als oe24-Experte: "Ohne Tore kannst du keine Spiele gewinnen".

Das Testspiel gegen die Slowakei hat einmal mehr gezeigt, wo aktuell unsere größte Baustelle liegt. Aber es wäre ein Fehler, mit dem Finger auf unsere Stürmer zu zeigen. Arnautovic &Co. waren knapp dran, die Torsperre zu beenden. Es muss allen klar sein: Die Offensive besteht nicht nur aus den Stürmern -hier stehen auch die Mittelfeld-Spieler in der Pflicht, ihren Beitrag zu leisten, dass wir Spiele gewinnen.

Pech hatten wir 2016 schon genug

Es muss die richtige Philosophie in die Köpfe der Spieler, denn ohne Tore kannst du keine Spiele gewinnen. Ich würde Arnie &Co. ja gerne die schönsten Tore von Hans Krankl und Toni Polster als Inspiration schicken, aber ich will die Situation nicht zusätzlich anheizen. Die Spieler wissen, was zu tun ist. Ich habe nur die Befürchtung, je länger wir das Runde nicht in das Eckige befördern, desto größer wird der Druck auf die gesamte Mannschaft. Und was dann passiert, ist leider altbekannt. Dann kommen auch noch Pech und Unvermögen dazu -und davon hatten wir 2016 bei der Endrunde genug!