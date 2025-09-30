Alles zu oe24VIP
Peter Stöger gründet Tinder für Fußballer
© MatchupZ

Neues Start-Up

Peter Stöger gründet Tinder für Fußballer

30.09.25, 11:46
Tinder für Fußballer – mit dem Rapid-Erfolgstrainer als Matchmaker.  

Peter Stöger geht unter die Start-up-Gründer! Mit MatchupZ startet der Ex-BVB- und Austria-Trainer sowie aktuelle Rapid-Coach ein völlig neues Fußball-Startup aus Österreich. Die Idee: ein Tinder für Spieler und Vereine. Statt um Dates geht es um Erwartungen – und darum, wie Clubs und Kicker wirklich zusammenpassen.

Auch Ex-ÖFB-Teamchefin ist dabei

„Im Fußball scheitern Teams oft nicht am Talent, sondern an unausgesprochenen Erwartungen. Genau hier setzen wir an“, erklärt Stöger. Herzstück ist das digitale Expectation-Matching: Spieler und Clubs gleichen ihre Vorstellungen transparent ab. So sollen Fehltransfers vermieden und die Team-Performance gestärkt werden.

Das Gründerteam ist einmalig: Neben Stöger und Co-Founder Martin Kügler (Start-up- und Management-Profi) sind Ralf Muhr (Admira-Sportdirektor), Irene Fuhrmann (Ex-Teamchefin des ÖFB-Frauenteams, UEFA-Expertin), Martin Scherb (U19-ÖFB-Teamchef) und Influencer Aleks Brankovic dabei.

Neues Scouting-Tool 

MatchupZ ist ein Spin-off der HR-Tech-Plattform JobTreffer, mehrfach ausgezeichnet und jetzt mit klarem Fokus auf den Fußball. Der Rollout startet noch im Herbst 2025 – mit dem Ziel, Vereinen im In- und Ausland ein völlig neues Scouting- und Performance-Tool zu bieten.

