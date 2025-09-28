Alles zu oe24VIP
Vienna gewinnt 3:0 in Kapfenberg
2. Liga

Doppelschlag vor Pause: Vienna siegt 3:0 in Kapfenberg

28.09.25, 12:30 | Aktualisiert: 28.09.25, 14:07
Die Vienna hat im Mittelständler-Duell der 2. Liga einen 3:0-Auswärtssieg beim Kapfenberger SV geholt. Patrick Schmidt und Bernhard Luxbacher trafen innerhalb von fünf Minuten. Die Wiener sind jetzt Tabellensiebter.

Die Vienna hat am Sonntag zum Abschluss der achten Runde der 2. Fußball-Liga einen 3:0-Auswärtssieg beim Kapfenberger SV geholt. Die Wiener gewannen das Mittelständler-Duell mit zwei Toren noch vor der Pause und einem in der Nachspielzeit.

Zwei schnelle Tore vor der Pause

Patrick Schmidt brachte die Vienna in der 41. Minute in Führung. Nur vier Minuten später, in der 45. Minute, erhöhte Bernhard Luxbacher auf 2:0. Beide Tore fielen damit innerhalb von nur fünf Spielminuten.

Zimmermann setzt Schlusspunkt

Der eingewechselte Bernhard Zimmermann sorgte in der Nachspielzeit für den Endstand. In der 90.+1 Minute erzielte er das dritte Tor zum 3:0-Erfolg.

Tabellenaufstieg für Vienna

Durch den Sieg sind die Wiener in der Tabelle neuer Siebenter und verdrängten die punktegleichen Steirer auf Rang acht. Der Auswärtssieg bringt der Vienna drei wichtige Punkte im Saisonverlauf.

