Rieder Aufstiegsparty könnte schon in Bregenz steigen

Die SV Ried steht vor dem Bundesliga-Aufstieg: Ein Unentschieden in Bregenz reicht, falls die Admira in Liefering verliert. Trainer Senft sieht sein Team "bereit".

Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Admira reist die SV Ried zum Vorrunden-Finale nach Bregenz. Ein Remis würde genügen, sollte der Verfolger in Liefering (20.30 Uhr/live ORF Sport+) scheitern. "Die Bregenzer hängen wie ein angeschlagener Boxer in den Seilen", warnt Trainer Maximilian Senft vor dem Gegner mit sieben Niederlagen in Serie.

Rieder Erfolgsrezept

Nach dem 2:0 gegen die Admira vor zwei Wochen hat Ried auch den direkten Vergleich auf seiner Seite. Der Club verteilt sogar Freikarten für lautstarke Unterstützung im Gästesektor. Senft, seit März 2023 Chefcoach, konnte den Abstieg nicht verhindern, führt sein Team nun aber zurück ins Oberhaus: "Die Mannschaft ist bereit."

Admiras letzte Hoffnung

Die Südstädter beendeten ihre Negativserie mit einem 1:0 gegen Voitsberg. Sportdirektor Peter Stöger (mit Rapid in Verbindung gebracht) vermied Stellungnahmen. Sollte Ried am Freitag nicht jubeln, kommt es am 25. Mai zum Showdown: Ried empfängt die Vienna, die Admira spielt gegen abstiegsbedrohten SV Horn.