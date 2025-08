St. Pölten fertigt Young Violets mit 4:1 ab

Der SKN St. Pölten ist mit einem 4:1-(3:0)-Sieg in die neue Saison der 2. Fußballliga gestartet.

Am Samstag ließen die Wölfe Aufsteiger Young Violets Austria Wien auswärts keine Chance und bescherten Neo-Coach Cem Sekerlioglu den nächsten klaren Erfolg nach dem 5:0 in der ersten Cuprunde gegen Kalsdorf.

Marco Hausjell (40., 55.) und Marc Stendera (5., 42.) trafen für den SKN jeweils doppelt. Das Ehrentor für die Wiener, die nach Rot für Ifeanyi Ndukwe (7.) fast das gesamte Spiel in Unterzahl waren, erzielte Routinier Philipp Hosiner aus einem Elfmeter (61.).

Zuvor am Samstag hatten sich bereits Schwarz-Weiß Bregenz und Rapids Zweierteam in Vorarlberg mit einem 1:1 getrennt. Am Sonntag (10.30 Uhr) wird die Runde mit dem Duell von Aufsteiger Hertha Wels mit dem FAC abgeschlossen.