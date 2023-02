Young Violets verlieren bei Schlusslicht Kapfenberg

Horn schlägt GAK zum Frühjahrsstart der 2. Liga Blau Weiß Linz und der SV Horn haben zum Frühjahrsauftakt der 2. Liga voll angeschrieben und ihre Ambitionen auf den Platz ganz oben in der Tabelle untermauert. Die Linzer schoben sich am Freitag dank eines 4:0 (3:0) in Steyr vorerst auf den ersten Rang vor.