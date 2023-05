Guardiola staunt über Rekordmann Haaland: "Erling ist unglaublich"

Nur drei Jahre, nachdem er Salzburg verlassen hat, bringt Erling Haaland selbst einen alten Hasen wie Pep Guardiola immer wieder zum Staunen.

"Wir haben erwartet, dass er Tore erzielt, aber dass er die Rekorde von Cole und Shearer bricht ...", meinte Guardiola am Mittwoch, nachdem Haaland seinen 35. Saisontreffer in der englischen Premier League für Manchester City erzielt hatte. Damit löste er Andrew Cole (1993/94) und Alan Shearer (1994/95) als bisherige Rekordhalter ab.

Durch den am Ende klaren 3:0-Erfolg im Nachholspiel am Mittwoch gegen West Ham United überholte ManCity wieder Arsenal und hat als Spitzenreiter bei einem Spiel weniger nun einen Punkt Vorsprung vor dem Team aus London. Fünf Partien liegen noch vor den "Citizens" und damit auch vor der norwegischen Tormaschine. "Er ist unglaublich. Er ist erst 22 - und hat noch fünf Spiele vor sich", merkte Guardiola an. Neben Haaland (70.) trafen Nathan Ake (50.) und Phil Foden (85.). Der Treffer des Letzteren war das 1.000. in der Trainer-Ära von Guardiola bei den "Citizens".

Mehrere Rekorde geknackt

Seine Teamkollegen standen nach der Partie anerkennend Spalier. "Das hat er sich verdient", merkte Guardiola an. Schließlich war es für Haaland in der laufenden Saison nicht der erste Rekord. So brauchte er nur 27 Champions-League-Matches, um die 35-Tore-Marke zu erreichen. Als Jüngster in der Königsklasse erzielte er 30 Treffer, hatte die Nase damit 116 Tage vor PSG-Star Kylian Mbappe. Als erst dritter Kicker der CL-Historie gelangen ihm beim 7:0 über RB Leipzig zudem fünf Treffer in einer Partie. Und in der vergangenen Woche machte er sich zum ersten Spieler seit Tom Waring 1931, der in allen englischen Bewerben in einer Saison 50 Tore erzielte.