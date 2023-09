Haaland, Messi und Mbappe für Ballon d'Or nominiert

Das französische Fachmagazin ''France Football'' gab am Mittwoch die Liste der 30 Kicker umfassenden Nominierten bekannt.

Paris. Erling Haaland, Kylian Mbappe und Lionel Messi sind die drei herausragenden Akteure, die noch im Rennen um den Gewinn des "Ballon d'Or" im Jahr 2023 sind. Das französische Fachmagazin "France Football" gab am Mittwoch die Liste der 30 Kicker umfassenden Nominierten bekannt. Der Ex-Salzburger Haaland war zuletzt als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet worden und darf sich daher durchaus Hoffnungen machen. Für Messi wäre es bereits der achte Triumph.

Die ganze Liste der Nominierten

Julian Alvarez - Manchester City

Nicolo Barella - Inter Milan

Jude Bellingham - Borussia Dortmund / Real Madrid

Karim Benzema - Real Madrid / Al-Ittihad

Yassine Bounou - Séville FC / Al-Hilal

Kevin De Bruyne - Manchester City

Ruben Dias - Manchester City

Antoine Griezmann - Atlético de Madrid

Ilkay Gündogan - Manchester City / FC Barcelona

Josko Gvardiol - RB Leipzig / Manchester City

Erling Haaland - Manchester City

Harry Kane - Tottenham / Bayern Munich

Randal Kolo Muani - Eintr. Frankfurt / Paris-SG

Khvicha Kvaratskhelia - Napoli

Robert Lewandowski - FC Barcelona

Emiliano Martinez - Aston Villa

Lautaro Martinez - Inter Milan

Kylian Mbappé - Paris-SG

Lionel Messi - Paris-SG / Inter Miami

Kim Min-jae - Napoli / Bayern Munich

Luka Modric - Real Madrid

Jamal Musiala - Bayern Munich

Martin Ødegaard - Arsenal

André Onana - Inter Milan / Manchester United

Victor Osimhen - Napoli

Rodri - Manchester City

Bukayo Saka - Arsenal

Mohamed Salah - Liverpool

Bernardo Silva - Manchester City

Vinicius Jr - Real Madrid

Cristiano Ronaldo nicht nominiert

Erstmals seit 20 Jahren nicht mehr in der Auswahl befindet sich der nach Saudi Arabien gewechselte Cristiano Ronaldo. Die Verleihung findet am 30. Oktober in Paris statt. Wie schon im vergangenen Jahr wird nicht die Leistung eines Kalenderjahres bedacht, sondern die Auftritte in der abgelaufenen Spielzeit 2022/23 sind entscheidend. Titelverteidiger ist der mittlerweile ebenfalls in Saudi Arabien spielende Karim Benzema, der auch diesmal nominiert ist. Der "Ballon d'Or" ist kein Ersatz für die Weltfußballer-Wahl. Diese Wahl wird weiterhin vom Weltverband (FIFA) veranstaltet.