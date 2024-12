West Ham Uniteds Michail Antonio befindet sich nach einem schweren Verkehrsunfall in stabilem Zustand.

Dies teilte der Premier-League-Club mit, nachdem zunächst bekanntgegeben wurde, dass der 34-jährige Stürmer am Samstag in einen Unfall verwickelt war. Antonio sei ansprechbar und befinde sich zur weiteren Beobachtung in einem Londoner Spital, hieß es.

Antonio spielt seit 2015 für West Ham. Bisher hat der jamaikanische Teamspieler in 322 Pflichtspielen 83 Tore erzielt.