Hubschrauber, Notarzt: Fußballspiel nach Horror-Verletzung abgebrochen

Der Rückrundenauftakt in der 1. Salzburger Landesliga (5. Liga) hätte ein Fest für die Fans werden sollen, doch stattdessen erlebten die 300 Zuschauer in der Haunsbergarena einen schockierenden Unfall.

Beim Duell zwischen dem SV Anthering und dem SK Adnet wurde das Sportliche von einer Horror-Verletzung überschattet! Adnet-Spieler Adis Mehic, der zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, verletzte sich schwer, als sein Team mit 2:1 führte.

In der 82. Minute wurde das Spiel unterbrochen, und der Schiedsrichter bat die Kapitäne zum Gespräch. Während Mehic am Spielfeldrand behandelt wurde, glich Anthering in der Zwischenzeit aus. Doch die Situation eskalierte: In der 91. Minute musste das Spiel endgültig gestoppt werden, um dem Rettungshubschrauber die Landung zu ermöglichen.

"Noch nie gesehen"

Adnet-Trainer Stanislav Stevic berichtete den „Salzburger Nachrichten“, dass es sich um einen Bruch oberhalb des Sprunggelenks handelt. „Es war kein Foul, er ist anscheinend im Rasen hängen geblieben. So eine schlimme Verletzung habe ich in meinem Fußballerleben noch nie gesehen“, erklärte er betroffen.

Das Ergebnis rückte in den Hintergrund – alle Beteiligten waren sich einig, dass das Spiel vorzeitig abgebrochen werden sollte. Stevic lobte die Antheringer Konkurrenz: „Alle haben zusammengeholfen und sich super verhalten. Wir stehen immer noch alle unter Schock und hoffen jetzt einfach, dass es Adis bald wieder gutgeht.“