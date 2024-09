Inter Mailand patzte mit "Joker" Arnautovic bei 1:1 in Monza

Der Ausgleich glückte erst in der 88. Minute.

Inter Mailand hat im vierten Saisonspiel der italienischen Fußball-Meisterschaft schon zum zweiten Mal nicht gewinnen können. Der Titelverteidiger kam am Sonntag bei Nachzügler Monza über ein 1:1 nicht hinaus und musste in der 4. Runde den Rückfall von Rang eins auf zwei in der Serie-A-Tabelle hinnehmen. Daran konnte auch der in der 74. Minute eingewechselte ÖFB-Teamstürmer Marko Arnautovic nichts ändern. Neuer Leader ist einen Zähler davor Napoli nach einem 4:0 bei Cagliari.

Inter dominierte in Monza das Geschehen, das erste Tor fiel aber aus der ersten echten Torchance der Hausherren per Kopf durch Dany Mota (81.) auf der anderen Seite. Der Meister schlug schnell zurück, Denzel Dumfries (88.) bewahrte sein Team vor der ersten Niederlage. Für Napoli trugen sich Giovanni di Lorenzo (18.), Khvicha Kvaratskhelia (66.), Romelu Lukaku (70.), der auch zwei Assists beisteuerte, und Alessandro Buongiorno (93.) in die Schützenliste ein.

Weiter ungeschlagen ist auch der Vierte Torino, der mit Valentino Lazaro zu Hause gegen Lecce an einer Nullnummer beteiligt war.