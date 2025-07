Bauchfleck bei Klub-WM: Neue Real-Chance für Alaba?

Nach dem Real-Bauchfleck bei der Klub-WM könnte ÖFB-Star David Alaba eine neue Chance bei den Königlichen bekommen.

Die Klub-WM begann für Xabi Alonso mit einem sportlichen Dämpfer: Beim 0:4 im Halbfinale gegen Paris Saint-Germain sah der neue Real-Madrid-Coach eine überforderte Mannschaft – und zog unmittelbar Konsequenzen. „Zeit für einen Neustart“, erklärte der 43-Jährige nach seiner ersten Niederlage als Cheftrainer der Königlichen. Für ÖFB-Star David Alaba könnte genau das nun zur großen Chance werden.

Alaba, der in der vergangenen Saison mit Verletzungspech und Formschwankungen zu kämpfen hatte, war zuletzt unter Carlo Ancelotti nicht mehr unumstritten. Doch mit dem Wechsel an der Seitenlinie ändert sich die Dynamik: Alonso, der einst selbst als Stratege auf dem Platz brillierte, will ein neues Kapitel aufschlagen. „Das Spiel markiert den Abschluss dieser Saison, nicht den Beginn der nächsten. Wir beginnen gerade erst eine neue Ära“, betonte der Spanier in East Rutherford.

Klub-WM kein Maßstab

Alonso machte zudem klar, dass der Klub-WM-Auftritt nur bedingt als Maßstab taugt: „Wir befanden uns in einem Wettkampfumfeld, ohne richtiges Training.“ Seine eigentliche Arbeit beginne erst nach der Sommerpause, ließ er durchblicken – was Spielern wie Alaba zugutekommen könnte. Der Österreicher, der sich aktuell noch von einem Kreuzbandriss erholt, könnte im neuen System eine zentrale Rolle spielen, wenn er fit zurückkehrt.

Bereits in Leverkusen hatte Alonso gezeigt, dass er auf Erfahrung, Spielintelligenz und Vielseitigkeit setzt – Eigenschaften, die Alaba zweifellos mitbringt. Dass der Trainer einen langen Atem hat, ist ebenfalls belegt: Auch in der Bundesliga benötigte er eine volle Saison, um sein Team nach Wunsch zu formen. Am Ende stand ein beeindruckendes Double.

Ob Alaba in dieser neuen Ära bei Real Madrid wieder voll angreifen kann, wird sich zeigen – die Voraussetzungen dafür könnten kaum besser sein. Der Neustart ist eingeläutet.