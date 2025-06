Bayern-Hammer: Münchner wollen jetzt Liverpool-Star kaufen

Der FC Bayern sucht weiter eine Top-Verstärkung für den Flügel. Nach Cody Gakpo soll der FCB nun auch Interesse an einem anderen Liverpool-Star haben.

Der kolumbianische Nationalspieler gehört zu den auffälligsten Offensivakteuren in der Premier League. In der vergangenen Saison kam der 28-Jährige auf 17 Tore und acht Vorlagen in 50 Pflichtspielen für die Reds – ein beeindruckender Wert. Díaz ist bis 2027 an Liverpool gebunden, was einen möglichen Transfer zu einer teuren Angelegenheit machen dürfte. Die geschätzte Ablöse liegt zwischen 60 und 80 Millionen Euro.

Sportlich würde Díaz gut ins Profil der Münchner passen: Der Flügelspieler bringt Schnelligkeit, Dribbelstärke und Torgefahr mit – genau jene Attribute, die die Bayern in ihrer Offensive zuletzt schmerzlich vermisst haben. Nach dem Abgang von Kingsley Coman, der immer wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht wurde, sowie anhaltenden Formschwankungen auf den Außenbahnen, drängt sich der Bedarf für eine Verstärkung auf.

Chancen für Bayern

Dass Real Madrid jüngst von einer Verpflichtung von Díaz Abstand genommen hat, könnte die Chancen für den FC Bayern erhöhen. Doch der Konkurrenzkampf auf dem Transfermarkt bleibt groß.

Neben Díaz und Gakpo beschäftigen sich die Bayern laut Medienberichten auch mit weiteren Namen: Bradley Barcola von Paris Saint-Germain gilt als Wunschspieler, dürfte aber an den hohen Ablöseforderungen scheitern. Nico Williams von Athletic Bilbao, der sich bereits auf einen Wechsel zum FC Barcelona festgelegt haben soll, bleibt dennoch weiter Thema in München – offenbar haben die Bayern die Hoffnung auf einen Last-Minute-Transfer noch nicht aufgegeben.

Darüber hinaus soll auch ein Spieler von Borussia Dortmund überraschend auf der Liste der Münchner aufgetaucht sein. Konkrete Namen sind bislang nicht bekannt.

Fest steht: Die Kaderplanung beim FC Bayern läuft auf Hochtouren. Die Verantwortlichen wollen den Angriff neu aufstellen – mit Tempo, Tiefe und internationaler Klasse.