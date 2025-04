Chelsea gewinnt Derby gegen Tottenham

Chelsea hat das Londoner Derby in der Premier League gegen Tottenham Hotspur gewonnen und damit wichtige Punkte im Kampf um die Champions-League-Fixplätze gesammelt.

Die Blues setzten sich am Donnerstag dank eines Kopfballtreffers von Enzo Fernandez (50.) mit 1:0 (0:0) gegen die Spurs durch, bei denen ÖFB-Verteidiger Kevin Danso weiter wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte. Chelsea kletterte damit auf den vierten Tabellenplatz, Tottenham belegt nur den 14. Rang.

Für die Spurs von Trainer Ange Postecoglou war es die dritte Niederlage in den jüngsten vier Ligaspielen. Zwei weitere Treffer in der zweiten Spielhälfte wurden nach VAR-Intervention aberkannt. Erst zählte das Volley-Tor von Chelsea-Profi Moises Caicedo (56.) wegen einer Abseitsstellung nicht, dann wurde der vermeintliche Ausgleich durch Tottenham-"Joker" Pape Matar Sarr (69.) wegen eines Fouls im Vorfeld korrekterweise zurückgenommen.

Heung-min Son scheiterte in der 89. Minute mit der besten Ausgleichsmöglichkeit an der Stamford Bridge an Chelsea-Schlussmann Robert Sanchez.