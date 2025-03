Comeback-Hammer um Doping-Pogba

Paul Pogba wurde im September 2023 aufgrund erhöhter Testosteronwerte für 18 Monate aus dem Profi-Fußball verbannt. Seit heute ist die Sperre aufgehoben, und der französische Weltmeister von 2018 will ein Fußball-Comeback starten. Auch der Verein soll bereits feststehen.

Am 11. März war es so weit: Paul Pogba hat nach 18 Monaten Sperre wegen eines positiven Tests auf Dehydroepiandrosteron seinen Leidensweg offiziell beendet. Der 31-jährige Franzose will sich nun zurück ins Fußballgeschäft kämpfen. Juventus Turin, sein ehemaliger Arbeitgeber, hatte bereits im November die Zusammenarbeit mit dem Mittelfeldspieler beendet – seitdem ist Pogba vereinslos.

Schon vor dem Ende seiner Sperre hatte Pogba einige Angebote auf dem Tisch, wie er Ende Januar in einem Livestream auf Twitch verriet. „Es gibt Vorschläge, einige sind interessant, andere weniger... Russland, all das. Aber das ist nicht mein Ziel“, erklärte er unmissverständlich. Die Richtung, in die es für den Weltmeister von 2018 gehen könnte? Die Major League Soccer (MLS)!

Pogba gemeinsam mit Messi - Pretty in Pink?

Denn das Transferfenster in den USA schließt erst am 23. April – genug Zeit für den Franzosen, den Sprung über den Atlantik zu wagen. Noch dazu lebt Pogba seit Oktober in Miami, genau dort, wo David Beckham seinen Klub Inter Miami führt. Zufall? Wohl kaum! Gerüchten zufolge trafen sich die beiden schon vor zwei Wochen. Und das Timing könnte kaum besser passen: Mit Messi und Busquets hat der Klub bereits zwei absolute Superstars unter Vertrag – da wäre noch Platz für einen weiteren Top-Player, der den Kader verstärken könnte.

Dass Pogba die MLS in Erwägung zieht, ist alles andere als abwegig. Beim Saisonauftakt von Inter Miami gegen New York City FC war der Franzose bereits live im Stadion – und posierte unter anderem mit Tennis-Legende Serena Williams.