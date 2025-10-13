Comeback-Hammer: Zidane will DIESE Mannschaft trainieren

Zu Jahresbeginn hatte Frankreichs Teamchef Didier Deschamps sein Amtsende mit der Fußball-WM 2026 angekündigt, nun brachte sich Zinedine Zidane als Nachfolger ins Spiel.

Ich habe das Gefühl, dass ich mit der Nationalmannschaft etwas erreichen kann, das würde ich gerne eines Tages tun", sagte der 53-Jährige auf dem von der Sportzeitung "La Gazzetta dello Sport" organisierten Festival Dello Sport in Trient. Zidane hatte schon mehrfach Interesse am Posten bekundet.

"Ich fühle mich in der französischen Nationalmannschaft zu Hause, wo ich fast zwölf, 13 oder 14 Jahre als Spieler verbracht habe. Natürlich ist das ein Traum, ich freue mich darauf", hatte der Weltmeister von 1998 zuletzt im Mai in einer Kolumne der französischen Sportzeitung "L'Équipe" geschrieben. "Wenn es so weit ist, wird es mir eine große Freude sein, wenn sich die Gelegenheit ergibt." Als Trainer sammelte Zidane ausschließlich Erfahrungen bei Real Madrid, gewann da aber die Champions League dreimal von 2016 bis 2018.