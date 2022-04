Deutschlands Fußball-Osten trauert um seinen besten Stürmer.

Joachim Streich ist kurz nach seinem 71. Geburtstag gestorben, wie seine Ehefrau am Samstag bestätigte. Der 102-malige Auswahlspieler der DDR litt an einer schweren Knochenmarkserkrankung. Der Stürmer schoss in seinen 102 Spielen im DDR-Trikot 55 Tore. Hinzu kommt der Rekord von 229 Tore in 378 Spielen der Oberliga. Wegen seiner Schlitzohrigkeit wurde Streich oft als "Gerd Müller des Ostens" bezeichnet.