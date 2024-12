0:1 - Bayerns Pokal-Fluch geht gegen Leverkusen weiter

Die Bayern mussten ausgerechnet im DFB-Pokal die erste Niederlage in Deutschland hinnehmen. Titelverteidiger Leverkusen zwang die Münchner, die nach Neuer-Rot in Unterzahl agierten, 1:0 in die Knie. Damit warten die Bayern seit 2020 auf einen Einzug in das Endspiel.

Der erste Titel ist für Bayern futsch. Der deutsche Rekordmeister verlor gestern im Münchner Allianz Stadion den Achtelfinal-Kracher gegen Double-Gewinner Bayer Leverkusen mit 0:1. Neuer-Ausschluss war Knackpunkt Ein bitterer Abend für die Bayern, die ohne verletzten Harry Kane auskommen mussten. In der 17. Minute checkte Bayern-Goalie Neuer Frimpong außerhalb des Strafraums und sah Rot. Der erste Karriere-Ausschluss für den DFB-Tormann überhaupt! Sané muss raus, Daniel Peretz kommt ins Tor und hat auch gegen die vollzähligen Leverkusener lange wenig zu tun . Auch mit 10 Mann hat Bayern mehr vom Spiel. Doch wie aus dem Nichts die 1:0-Führung für Leverkusen: Tella, kurz davor für den verletzten Schick gekommen, köpfte zum 1:0 ein (60.). Es bleibt dabei - Bayern sind zum 5. Mal in Folge vorzeitig aus dem Pokal geflogen! Bayern-Sportdirektor Christoph Freund: "Das tut sehr weh. Wir haben mit zehn Mann ein sehr gutes Spiel gemacht. Aber wenn man mit weniger Spielern die Tore nicht macht, wird es schwer."