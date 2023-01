2:1 - Dortmund mit Last-Minute-Sieg in Mainz

Dortmund will in Mainz Trendwende einleiten Borussia Dortmund hofft in der deutschen Fußball-Bundesliga auf ein Ende der Auswärtsschwäche. Nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien in fremden Stadien sehnt Trainer Edin Terzic am Mittwoch beim FSV Mainz 05 eine Trendwende herbei.