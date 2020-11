Alaba sorgt für Chaos in München

"Alaba-Abgang ist Super-GAU", titelte Bild gestern. Denn kurz vor Anpfiff hatte Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic diesen Satz im Sky-Interview gesagt: "Ich weiß nicht mehr, wie wir zusammenfinden sollten. Wir müssen uns damit beschäftigen, dass uns David verlassen wird."

Möglicherweise war es letztes Wochenende zum endgültigen Bruch gekommen. Zur Erinnerung: Sonntagabend hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer in der BR-TV-Sendung Blickpunkt Sport verkündet, dass der FC Bayern das Angebot zur Verlängerung (Alabas Vertrag läuft im Sommer 2021 aus) zurückzieht. Laut Hainer hatte Salihamidzic am Samstag noch einmal bei Alaba-Berater Zahavi nachgehakt. Hainer: "Die Antwort war, dass das Angebot noch immer unbefriedigend ist ( ). Daraufhin haben wir uns entschieden, das Angebot komplett vom Tisch zu nehmen. Das heißt, es gibt kein Angebot mehr."

Bayern-Sportvorstand widerspricht Alaba

Am Montag bei der Pressekonferenz vor dem CL-Hit in Salzburg tat Alaba irritiert: "Ich habe es aus den Nachrichten erfahren." Salihamidzic wiederum behauptet, er hätte am Sonntag sehr wohl mit Alaba gesprochen (siehe r.):"Aber es kam nicht mehr viel."