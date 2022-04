Augsburg feiert gegen Bochum einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

Auch dank des achten Saisontreffers von Michael Gregoritsch hat der FC Augsburg in der deutschen Fußball-Bundesliga im Kampf um den Klassenverbleib wichtige Zähler eingefahren. Die Augsburger gewannen am Sonntag beim VfL Bochum mit 2:0 (2:0). Gregoritsch erzielte kurz vor der Pause aus einem Foul-Elfmeter (43.) den zweiten Treffer seines Teams. Die Bayern liegen in der Tabelle als 14. nun nur noch einen Punkt hinter Bochum