Bayern-Beben Münchner starten Mega-Abverkauf

Beim FC Bayern startet der Mega-Abverkauf. Einige Stars stehen vor dem Verkauf.

Beim FC Bayern dürfte kurz vor Saisonstart kein Stein auf dem anderen bleiben. Nachdem man die Verpflichtungen von Michael Olise, Joao Palhinha und Hiroki Ito schon längst unter Dach und Fach gebracht hat, stehen jetzt einige Superstars vor dem Abschied aus München.

Die Farce um die Trainersuche ist den Fans noch zu gut in Erinnerung. Am Ende fiel die Wahl auf "Notlösung" Vincent Kompany. Der Belgier soll nun den großen Umbruch an der Isar in die Wege leiten. Eine Mammut-Aufgabe, ist es doch seine erste Saison bei einem großen Verein. Im Vorjahr stieg er mit dem FC Burnley aus der Premier League ab, als "Lohn" winkt nun der Job beim großen FC Bayern.

Nach einer Saison ohne Titel ist die Lage beim deutschen Rekordmeister extrem angespannt. Heuer muss mindestens wieder der Gewinn in der deutschen Bundesliga her. Doch Kompany weiß noch nicht mit welchem Personal er in die Saison gehen wird.

Manchester lockt Bayern-Stars

Nachdem mit Bouna Saar und Eric-Maxim Choupo Moting der Vertrag nicht verlängert wurde und Malik Tillmann zu PSV Eindhoven abgegeben wurde, dürfte in den nächsten Stunden auch der Abgang von Mathijs de Ligt und Noussair Mazraoui zu Manchester United über die Bühne gehen. Das berichtet zumindest Transfer-Experte Fabrizio Romano.

???????? Matthijs de Ligt and Noussair Mazraoui are set to sign their Manchester United contracts later today.



Doch damit nicht genug: jetzt steht der nächste Superstar vor dem Aus in München: Kingsley Coman! Der 28-jährige Franzose steht derzeit am Abstellgleis. Der Franzose soll bei Manchester City auf der Wunschliste stehen. Auch Paris Saint-Germain dürfte die Fühler nach dem Flügelspieler ausgestreckt haben.

Bayern kassieren weitere Absagen

Doch wer kann diese Lücke füllen. Auch wenn Coman sehr verletzungsanfällig war, gilt er als Fan-Liebling und sorgte mit seiner Geschwindigkeit und seiner Kreativität oft für den Unterschied. Als Ersatz wurden Desire Doue von Stade Rennes und Xavi Simons auserkoren. Beide Spieler sagten den Münchnern allerdings bereits ab.

Auch der Ersatz für De Ligt soll sich gegen einen Wechsel nach München entschieden haben. Jonathan Tah von Sensaitons-Meister Bayer Leverkusen will lieber mit der Werkself die Titeljagd fortsetzen. Auf der Suche nach Nachfolgern droht den Bayern-Sportbossen Max Eberl und Christoph Freund nun ein ähnliches Fiasko, wie bei der Trainersuche. Vor allem, weil die Zeit drängt: Denn am 31. August schließt bereits das Transferfenster, dann steht der Kader zumindest bis Jänner fest.