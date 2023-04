Bayern gegen Schlusslicht Hertha vor Pflichtsieg

Alles andere als drei Punkte würde Bayern München tiefer in die Krise stürzen.

Der Titelverteidiger empfängt am Sonntag (ab 15.30 Uhr im Sport24-Liveticker) in der deutschen Fußball-Bundesliga Schlusslicht Hertha BSC und benötigt einen Sieg, um nicht noch mehr Unruhe in den Verein zu bringen und im Kampf um die Meisterschale gegenüber Borussia Dortmund nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Der mit einem Punkt Vorsprung führende BVB war am (heutigen) Freitag beim VfL Bochum zu Gast.

"Für uns ist die Ausgangslage klar: Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand und müssen jetzt 15 Punkte holen. Wir müssen zulegen. Es ist nicht zu spät, eine Reaktion zu zeigen. Es geht mehr denn je nur noch um uns. Wir müssen liefern und dann hoffen, dass es reicht", sagte Bayern-Coach Thomas Tuchel zur Ausgangslage.

Seit Tuchel schwinden die Titel-Chancen

Seit dem überraschenden Trainerwechsel von Julian Nagelsmann zu Tuchel vor einem Monat sind die Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokals und der Champions League ausgeschieden. In der Liga droht nach nur einem Punkt aus den jüngsten zwei Spielen die Serie von zuletzt neun Meistertitel in Folge zu reißen. "Für uns ist aktuell nichts einfach. Die Situation ist sonnenklar. Wir müssen liefern. Über die Ausgangslage zu diskutieren, macht aus der Tabellensicht, aber auch wegen der letzten Ergebnisse für uns keinen Sinn", erklärte Tuchel.

Für die Gäste aus Berlin macht der angeschlagene Gegner die Sache aber nicht einfacher. "Wir versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Aber Bayern ist ein hungriger Löwe", meinte Hertha-Trainer Pal Dardai, dem gleich acht Spieler fehlen. "Ich habe weder als Spieler noch als Trainer mal in München gewonnen. Für einen Punkt müsste alles passen", sagte der 47-Jährige.