Wird Hansi Flick Bundestrainer, könnte Julian Nagelsmann von Leipzig zu den Bayern kommen.

In Deutschland bahnt sich ein heißer Transfersommer an - und zwar auf der Trainerbank. Nach der Ankündigung von Bundestrainer Jogi Löw, nach dem EURO- Finale seinen Hut zu nehmen, brodelt es in der Gerüchteküche.

Flick trotz Bayern-Erfolg nicht ganz zufrieden

Beim DFB läuft die Suche nach einem Nachfolger. Heißer Kandidat: Bayerns Triple-Trainer Hansi Flick. Der 56-Jährige kennt den Verband gut, war von 2006 bis 2014 bereits Co-Trainer von Löw. Laut "Bild" soll Flick mit dem Job liebäugeln. Denn trotz des Bayern-Erfolgslaufs soll sein Verhältnis mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic nicht das beste sein.

© Getty Hansi Flick kann sich seinen nächsten Arbeitgeber wohl aussuchen

Sportboss Salihamidzic hält viel von Nagelsmann. Salihamidzic soll deshalb schon einen Favoriten haben, sollte Flick zum DFB gehen: Leipzig-Coach Julian Nagelsmann!

Allerdings: Flick hat selbst alle Karten in der Hand. Bei den Bayern hat Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge das letzte Wort und hält große Stücke auf Flick. Zudem haben Flick und Nagelsmann noch Verträge bis 2023. Es bleibt spannend ...