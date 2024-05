Bayern kassiert die nächste Trainer-Absage

Julen Lopetegui soll sich für ein Engagement bei West Ham entschieden haben und soll bei den Londonern David Moyes nachfolgen. Das berichtet Transfer-Guru Fabrizio Romano am Montag.

????⚒️ EXCL: Julen Lopetegui has agreed terms with West Ham to become new head coach replacing David Moyes from next season.



Lopetegui has accepted #WHUFC proposal, ready to proceed to formal stages.



Details being finalised then contracts will be signed but agreement in place. pic.twitter.com/guHfAj7PMv