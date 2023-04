So haben sich die Verantwortlichen des FC Bayern den Trainerwechsel nicht vorgestellt. Nur wenige Wochen nach er Entlassung von Julian Nagelsmann ist der deutsche Rekordmeister in der Mega-Krise. Im Pokal scheiterte man an Freiburg, in der Meisterschaft schwächelt man vor sich hin und in der Champions League hatte man keine Chance gegen Guardiolas Manchester City.

Die Hauptkritik richtet sich nun gegen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn. Die Bayern-Legende wackelt gehörig und könnte schon demnächst ersetzt werden. Insider Jan Aage Fjørtoft schrieb am Donnerstag auf Twitter. „Mir wurde gesagt, dass es eine Frage der Zeit sei, bis Oliver Kahn von seinem Amt entfernt wird.“ Der Ex-Rapidler spekuliert dabei sogar von einem Comeback von Uli Hoeneß.





A coach needs to win the dressing-room. A CEO has to win the employees. It’s a feeling that Kahn has never won them over and therefore he has not enough lobby / support when the going gets tough like now https://t.co/m6S8XX40BL