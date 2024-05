Bayern-Überraschung: ER ist jetzt Top-Kandidat

Bei der Trainer-Suche beim FC Bayern kündigt sich eine Überraschung an.

Am Samstag endet bereits die aktuelle Bundesliga-Saison. Wer den FC Bayern München in der kommenden Spielzeit betreuen wird, steht noch immer nicht fest – bekanntlich sagten Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick bereits ab. Andere Kandidaten wie Roger Schmidt, Unai Emery und Roberto De Zerbi wollen lieber bei ihrem aktuellen Club bleiben und nicht nach München wechseln.

Diese Bekenntnisse sind allerdings nicht immer wirklich so fest, die Bayern wollen jedenfalls bei Brightons De Zerbi einen neuen Anlauf starten. Wie die BILD berichtet, soll der Italiener derzeit sogar der Top-Kandidat sein.

„Max Eberl will ihn unbedingt. De Zerbi hatte gesagt, dass er in Brighton bleiben möchte. Doch so einfach ist es auch nicht. Denn der hat dort Ärger mit dem Oberboss. Ich glaube, Bayern bohrt da jetzt nochmal richtig“, so Bayern-Reporter Christian Falk auf WELT TV. De Zerbi betonte in den letzten Wochen aber wiederholt, dass er sich in Brighton sehr wohlfühle und in England bleiben wolle.

Zuletzt wurde auch über ein Trainer-Comeback von Hansi Flick spekuliert. Die Gespräche mit dem Ex-Bundestrainer sollen aber noch nicht heißt sein.