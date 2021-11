Bayern bereit für Derby in Augsburg

Gegen keinen aktuellen Bundesliga-Klub hat Bayern eine höhere Sieg-Statistik.

Die Münchner sind keine gern gesehene Gäste in der drittgrößten Stadt Bayerns. Grund: Mit einer Siegquote von 80 Prozent dominieren Lewandowski & Co. die Derbys nach Belieben. Bei keinem anderen Team, bei dem der FC Bayern auswärts in der Bundesliga mindestens fünf Mal antrat, haben die Münchner so einen hohen Punkteschnitt (2,5). Und auch heute spricht alles für einen Sieg der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann.

Grund: Der FC Bayern schoss bereits 40 Tore in dieser Bundesliga-Saison, mehr als je zuvor ein Team in der Historie an den ersten elf Spieltagen. Hauptverantwortlich dafür zeigt sich auch Thomas Müller.

Thomas Müller vor dem 600. Spiel für Bayern

Der Routinier könnte ausgerechnet im Derby ein Jubiläum feiern. Müller steht vor seinem 600. Pflichtspiel für den FC Bayern. Nach Sepp Maier und Oliver Kahn wäre er erst der dritte Spieler, der diese Marke für die Bayern im Profifußball erreicht, und zugleich der erste Feldspieler. Wie wichtig Müller für die Bayern-Offensive ist, zeigt auch diese Statistik: Müller ist mit acht Assists der beste Vorlagengeber in der Bundesliga.

Von Müllers idealen Zuspielen profitiert auch Robert Lewandowski. Der polnische Stürmerstar schoss auswärts keinem anderen Team mehr Tore (10) als dem FCA. Der Gastgeber hingegen kämpft nicht nur gegen eine Horror-Bilanz gegen die Bayern, auch der aktuelle Tabellenplatz (16.) spricht gegen die Mannschaft von Markus Weinzierl. Augsburg-Goalie Rafal Gikiewicz bringt die Stimmung auf den Punkt: „Wir haben nichts zu verlieren.“

Bayern plagen Corona-Sorgen

Die Bayern-Verteidiger Josip Stanisic und Niklas Süle sind nach positiven Tests nicht verfügbar, Joshua Kimmich droht wegen des Kontakts zu einer Corona-Verdachtsperson auszufallen. Der deutsche Internationale fehlte im Training, Trainer Julian Nagelsmann sprach von einer "reinen Vorsichtsmaßnahme". Man warte nun auf das Ergebnis des PCR-Tests.

Kimmich hatte Ende Oktober mitgeteilt, dass er sich bisher nicht gegen das Coronavirus habe impfen lassen und damit eine bundesweite Diskussion entfacht. Dies war umgehend wieder Thema. "Es nervt mich natürlich, es nervt jeden. Niemand fragt was zu Augsburg, es geht nur um die Pandemie. Neun von zehn Worte sind Corona, Quarantäne. Früher hat man bei 3G vom Handynetz geredet", entfuhr es Nagelsmann am Donnerstag in einer Pressekonferenz.