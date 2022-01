Bayern hadern nach Niederlage mit Rumpfteam

Nagelsmann mit Leistung seiner Elf aber nicht unzufrieden.

Das Fußballjahr 2022 hat für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München mies begonnen. Trainer Julian Nagelsmann haderte nach der 1:2-Niederlage Freitagabend gegen Borussia Mönchengladbach mit dem Ausrutscher seines Corona-Rumpfteams im Münchner Schneefall. "Ich bin mit der Leistung gar nicht unzufrieden - mit dem Ergebnis schon", sagte der Bayern-Trainer, dessen Team in dieser Saison zum dritten Mal sieglos gegen die Elf des Vorarlberger Trainers Adi Hütter blieb.

Diesmal sei man gegen den neuen Angstgegner aber anders als beim 1:1 zum Bundesliga-Saisonstart und der krachenden 0:5-Klatsche Ende Oktober im DFB-Pokal "die bessere Mannschaft" gewesen, befand Nagelsmann. Natürlich spielte der personelle Notstand eine gravierende Rolle im winterlichen Ambiente der zudem zuschauerlosen Allianz Arena. Die Bayern-Bosse hatten vergeblich bei der DFL für eine Verlegung der Partie geworben. "Die Vorzeichen waren alles andere als rosig", bemerkte Kapitän Thomas Müller: "Und trotzdem war mehr drin."

Das 20. Saisontor von Robert Lewandowski (18. Minute) reichte nicht aus, weil die völlig umformierte Abwehr bei den Gegentreffern von Florian Neuhaus (27.) und von ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer (31.) versagte. "Das 1:1 ist ein Tor, das wir verteidigen müssen", schimpfte Nagelsmann besonders über den Ausgleich, der zum Wendepunkt der gesamten Partie wurde. Vorne fehlte danach das Schussglück, Torschütze Lewandowski traf Pfosten und Latte.

Nagelsmann Startelf war zwar namhaft, aber der Trainer wies schon explizit darauf hin, "dass einige Spieler nicht auf ihren besten Positionen" eingesetzt werden mussten. So fand sich Marcel Sabitzer als Linksverteidiger wieder. Dazu fehlten die Top-Optionen von der Bank, auf der ausnahmslos Vertragsamateure und Teenager saßen. Der 16-jährige Paul Wanner wurde bei seiner Einwechslung so zum jüngsten Bundesliga-Spieler des FC Bayern.

Wie geht's nun weiter beim Tabellenführer? Die ersten Profis - Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards - können nach dem Ende ihrer Quarantäne das Training aufnehmen. "Was dann an Spielern gegen Köln wieder zur Verfügung steht, werden wir sehen. Ich rechne jetzt nicht mit extrem vielen Rückkehrern, die für die erste Elf infrage kommen", sagte Nagelsmann beim Blick auf nächsten Samstag. Der deutsche Nationalspieler Leon Goretzka wird weiterhin fehlen. Der Mittelfeldspieler war wegen seiner anhaltenden Patellasehnenprobleme am Freitag bei einem Kniespezialisten in Innsbruck.

Für die Gladbacher hätte das neue Jahr nach dem katastrophalen Hinrundenabschluss 2021 kaum besser beginnen können. "Wir haben gegen Bayern auswärts gewonnen, das ist super", frohlockte der starke Torwart Yann Sommer. Jetzt müsse es darum gehen, Konstanz in die Leistungen zu bringen: "Dann wird unser Punktekonto auch gefüllt."