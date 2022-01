FC Bayern mit neuen Corona-Sorgen

Der FC Bayern bleibt vom Coronavirus weiter nicht verschont. Jetzt wurden auch Lucas Hernández und Tanguy Nianzou positiv getestet - auch Leroy Sané ist fraglich.

Erneuter Corona-Rückschlag für den deutschen Rekordmeister! Zu den fünf positiven Fällen (Neuer, Coman, Tolisso, Richards, Co-Trainer Toppmöller) kommen nun auch Lucas Hernandez und Tanguy Nianzou hinzu. Das Duo wurde nach dem Urlaub positiv getestet. Hernandez weilt noch auf den Malediven und muss dort in häuslicher Quarantäne. Laut "Bild" gab es zudem positive Test-Ergebnisse bei drei Physiotherapeuten.

Sané auch positiv? - Test ausstehend

Leroy Sané war bei der ersten Trainingseinheit im neuen Jahr ebenfalls nicht mit dabei und wird erneut getestet. Wegen Sanés „Nachtest“ wurde das Training am Dienstag zeitlich nach hinten verschoben. Auch bei Josip Stanišić) und Dayot Upamecano sei „die Diagnostik noch nicht abgeschlossen.“

Freitag gegen Gladbach

Immerhin: Joshua Kimmich konnte nach überstandener Corona-Infektion wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Bereits am Freitag sind Nagelsmann und Co. zum Rückrunden-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach gefordert.