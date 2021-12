Bayern München hat das chinesische Torhütertalent Liu Shaoziyang verpflichtet.

Der 18-Jährige kommt vom Kooperationspartner FC Wuhan Three Towns, wie der deutsche Fußball-Meister am Donnerstag mitteilte. Der 1,90 m große Liu Shaoziyang war bereits einige Zeit als Gastspieler am FC Bayern Campus im Probetraining. Bei der Nachwuchsabteilung wird er auch zunächst verbleiben. Der Transfer spreche für das aufgebaute Netzwerk des Clubs in China, betonte Bayern-Chef Oliver Kahn.