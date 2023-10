Bayern-Wahnsinn bei Neuer-Comeback gegen Darmstadt

Manuel Neuer feiert beim 8:0-Sieg gegen Aufsteiger Darmstadt ein erfolgreiches Comeback für den FC Bayern. Die Münchner sind damit zumindest für eine Nacht Tabellenführer, weil Sensationsteam Stuttgart gegen Hoffenheim patzt.

Manuel Neuer erlebte nach einjähriger Verletzungspause ein denkwürdiges Comeback im Tor des FC Bayern. Das Spiel begann mit einem Schock: Schon nach vier Minuten musste Joshua Kimmich mit Rot vom Platz. Aufsteiger Darmstadt begann mutig. Immer wieder musste der Rückkehrer in letzter Sekunde den Rekordmeister vor einem Rückstand bewahren.

Nach 21 Minute gab es die nächste Ampel-Karte. Diesmal musste auf Seiten der Gäste Klaus Gjasula vom Platz und kurz vor der Pause geriet Darmstadt plötzlich in Unterzahl. Nach einem harten Eintreten von Matej Maglica wurde ein zweiter Darmstadt-Kicker frühzeitig unter die Dusche geschickt.

Bayern zünden Tor-Turbo

Nach dem Seitenwechsel agierten die Münchner wie ausgetauscht. Superstar Harrry Kane erlöste die Hausherren nach 52 Minuten mit der befreienden 1:0-Führung. Leroy Sane (56. 64.) und Jamal Musiala (60.) sorgten innerhalb von 12 Minuten für eine komfortable 4:0-Führung. Doch dann begann die große Kane-Show.

Der Engländer sorgte in der 69. Minute für das Tor des Tages. Er nahm sich aus der eigenen Hälfte ein Herz, knallte drauf und der Ball flog wunderschön in das Darmstädter Tor.

Thomas Müller (71.) und Musiala mit seinem zweiten Tor (76.) und abermals Kane (88.) machten die Bayern-Party perfekt. Denn zusätzlich zu der Gala-Vorstellung ballert sich der amtierende Meister vorübergehend an die Tabellenspitze.

Stuttgart patzt gegen Hoffenheim

Denn Hoffenheim gewann beim bisherigen Liga-Zweiten VfB Stuttgart mit 3:2. Grischa Prömel (5.) und Wout Weghorst (21.) trafen für die Kraichgauer vor der Pause. Ein Wermutstropfen in der ersten Hälfte war jedoch der Verlust von Florian Grillitsch, der nach einer kurzen Behandlung in der 32. Minute vom Platz musste. Nach dem Seitenwechsel schrieben auch die Stuttgarter zweimal an, das Tor von Robert Skov in der 66. Minute sicherte aber den Erfolg der Hoffenheimer.

Beim VfL Wolfsburg stand Patrick Wimmer gegen den FC Augsburg nach Wochen wieder in der Startformation. Auch sein Landsmann Pavao Pervan war in der ersten Elf, er vertrat den verletzten Koen Casteels im Tor. Während der Ex-LASK-Akteur durchspielte, wurde Wimmer in der 52. Minute beim Stand von 2:1 mit Verdacht auf eine Fußverletzung ausgewechselt. Danach drehte Augsburg das Spiel und siegte noch mit 3:2. Pervan war bei den Gegentoren machtlos.

Werder Bremen fügte Union Berlin mit 2:0 die zehnte Pflichtspielniederlage nacheinander zu, Mönchengladbach bezwang den 1. FC Heidenheim mit 2:1. Leverkusen tritt erst am Sonntag gegen den SC Freiburg an. Das zweite Spiel des Tages bestreiten Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund.