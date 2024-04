Bayern will sich mit Sieg auf Real einstimmen

Das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid überstrahlt beim FC Bayern die Liga-Aufgabe gegen Frankfurt.

Der FC Bayern München will sich in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky & sport24-Liveticker) mit einem Sieg auf den Champions-League-Knaller gegen Real Madrid einstimmen. Man könne gegen Eintracht Frankfurt zwar nichts für Real üben, aber ein gutes Spiel sei wichtig für das Momentum, sagte Trainer Thomas Tuchel.

Bayern will Revanche für 1:5-Klatsche

Nach dem 1:5 im Hinspiel haben die Münchner gegen den Europapokalanwärter auch noch etwas geradezurücken. Gegen Real steht das Halbfinal-Hinspiel am Dienstag in München an.