Corona-Schock! Adi Hütter fehlt Gladbach

Nächster Rückschlag für Adi Hütter: Der Gladbach-Coach fehlt coronabedingt im Krisen-Duell gegen Hertha BSC.

Nächster Dämpfer für Adi Hütter! Der Gladbach-Coach wurde positiv auf Corona getestet. Der 52-Jährige fehlt damit am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Hertha.

Vertreten wird der Österreicher von seinem Co.-Trainer Christian Peintinger. Hütter begab sich nach umgehend in häusliche Quarantäne.

Auch sportlich läuft es für ihn nicht rund. Beim 2:3 zuletzt gegen Stuttgart kassierte er mit Gladbach die neunte Niederlage aus den letzten 14 Pflichtspielen. Eine Pleite gegen Hertha könnte Hütter den Job kosten. Umso bitterer, dass er nicht mit dabei sein kann.

