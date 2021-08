Freiburg düpiert Haaland & Co. mit 2:1-Heimsieg +++ Glasner-Elf mit torlosem Remis gegen Augsburg +++ Bochum siegt souverän mit 2:0 gegen Mainz 05

Nächster Rückschlag! Nach dem 1:3 im Supercup gegen die Bayern gab es für Dortmund auch in der Liga nichts zu holen. Haaland und Co. kassieren ein 1:2 bei ÖFB-Legionär Lienhart und Freiburg.

Schon nach sechs Mnuten der Schock: Grifo versenkt einen Freistoß aus 24 Metern zum 1:0 für den Außenseiter (6.). Bei Dortmund ließ Bellingham die Riesenchance aus (12.). Später scheiterte der Jungstar mit einem Kopfball an der Stange (32.). Bitter! Fast im Gegenzug schoss Jeong knapp vorbei (33.). Gegen Sallai parierte BVB-Goalie Kobel (42.).

Sallai erhöht – Eigentor lässt Dortmund hoffen

Nach der Pause kam es noch dicker für Schwarz-Gelb: Häler legt mit dem Kopf ab und Sallai trifft per Seitfallzieher zum 2:0 (53.). Ein Eigentor ließ Dortmund wieder hoffen. Keitel beförderte den Ball nach einer Passlack-Flanke im eigenen Kasten – 1:2 (59.). Ein Haaland-Versuch ging drüber (69.) – genauso wie ein Kopfball-Versuch von Akanji (88.). Die Dortmund-Blamage war perfekt.

