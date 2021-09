6:0 - Bullen-Gala gegen Hertha

Jesse Marsch und RB Leipzig kommen endgültig in Fahrt: Die Bullen schießen die Hertha eiskalt ab.

Erster Schritt aus der Krise für RB Leipzig: Gegen Hertha BSC feierte die Mannschaft von Trainer Jesse Marsch einen klaren 6:0-Erfolg. Schon zur Pause war die Partie entschieden. Christopher Nkunku (15.), Yussuf Poulsen (23.) und Nordie Mukiele (45.) sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel ging es in der selben Tonart weiter. Emil Forsberg erhöhte vom Elfmeterpunkt auf 4:0 (60.). Nkunku (70.) und Ex-Salzburger Amadou Haidara (77.) fixierten den 6:0-Endstand. Damit bleibt Berlin der Lieblingsgegner der Bullen: In den letzten acht Liga-Duellen ist Leipzig gegen die Hertha ungeschlagen, gab es die meisten Liga-Siege (9) und auch die meisten Punkte (28).

Baumgartner trifft bei Hoffenheim-Erfolg in Wolfsburg

Erste Saisonpleite für Wolfsburg und Coach Van Bommel – und ein Österreicher ist dafür mitverantwortlich: Baumgartner brachte Hoffenheim in Minute 73 mit seinem 2. Saisontor 2:1 in Front. Zuvor war Wolfsburg durch Baku (25.) in Front gegangen, Kramaric traf zum 1:1 (45.). Den 3:1-Schlusspunkt markierte Kaderábek (82.).