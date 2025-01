FC Bayern muss nach CL-Fiasko zurückschlagen

Drei Tage nach dem 0:3-Debakel in der Champions League gegen Rotterdam will der FC Bayern München am Samstag (15.30 Uhr/live auf Sky) in der Bundesliga beim SC Freiburg Wiedergutmachung betreiben und seine Tabellenführung weiter festigen.

Mit derzeit 45 Punkten spielen die Münchner ihre beste Saison seit acht Jahren. Dies dürfte auch ein Grund sein, warum sich Trainer Vincent Kompany vor dem Freiburg-Kracher am Samstag (ab 15.30 Uhr, im Sport24-Liveticker) und nach der Königs-Klatsche bemerkenswert gelassen zeigte: „Ich bin einer, der in solch einer Situation sehr ruhig bleibt. Auch jetzt. Es ist wichtig, dass wir darüber reden, was wir besser machen müssen. Damit wir wieder ganz oben dabei sein können, müssen wir unseren Weg gehen. Hoffentlich kommt die Antwort auf dem Platz.“ Kompany warnt vor Heimvorteil Die Ausgangslage spricht ganz klar für den FC Bayern: Von den letzten 17 Liga-Duellen gegen den SC Freiburg hat der FC Bayern keines verloren. Stattdessen stehen 13 Siege und vier Unentschieden zu Buche. Doch Kompany warnt: „Freiburg ist zu Hause richtig stark.“ Die Truppe von Coach Julian Schuster fuhr in der laufenden Saison 13 von 15 möglichen Heimzählern ein. „Sie spielen mit Intensität und Geschwindigkeit, sind eine Mannschaft, die nie aufgibt“, ergänzte Kompany. Allerdings muss der Belgier gleich auf zwei Schlüsselspieler verzichten. ÖFB-Legionär Konrad Laimer fehlt gelbgesperrt und auch Alphonso Davies fällt nach einem Muskelfaserriss gegen Feyenoord aus. Bei Joao Palhinha und Sacha Boey könnte es sich allerdings wieder für einen Kaderplatz ausgehen.