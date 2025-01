× Frisch verheiratet und treffsicher: Baumgartner sichert Leipzig 4:2

Frisch verheiratet und gleich im Mittelpunkt: Christoph Baumgartner erzielt sein erstes Ligator der Saison und sichert RB Leipzig einen souveränen 4:2-Heimsieg gegen Bremen. Auch Jürgen Klopp, globaler Red-Bull-Fußballchef, war im Stadion und verfolgte die Partie.

Was für ein Jahresstart für RB Leipzig: Die Mannschaft von Trainer Marco Rose besiegte am Sonntag Werder Bremen souverän mit 4:2. Besonders im Mittelpunkt stand Christoph Baumgartner, der als frisch verheirateter Spieler sein erstes Ligator der Saison erzielte und den Leipzigern den Sieg krönte. Die Partie fand in Anwesenheit von Jürgen Klopp, Red Bulls neuem globalen Head of Soccer, statt.

Baumgartner trifft bei Comeback nach Hochzeit

Baumgartner kam in der 65. Minute aufs Feld und ließ in der Schlussphase seine Klasse aufblitzen: In der 90. Minute traf der 25-Jährige überlegt von der Strafraumgrenze ins Eck. Es war sein erster Treffer in der Bundesliga-Saison und sein vierter in allen Pflichtspielen. Nach seiner Hochzeit in der Winterpause zeigte sich der Niederösterreicher in Topform – und machte mit seinem Tor alles klar.

Klopp beobachtet Leipzigs Dominanz

© Getty ×

Jürgen Klopp, seit Kurzem globaler Fußballchef der Red-Bull-Gruppe, verfolgte die Partie live im Stadion. Der Erfolg von RB Leipzig dürfte ihm gefallen haben: Bereits in der ersten Halbzeit stellte Xavi Simons mit zwei Treffern (24., 35.) die Weichen auf Sieg. Simons überzeugte mit seiner Technik und ließ selbst Werders Abwehrchef Marco Friedl keine Chance.

Bremen chancenlos trotz Burke-Tor

Werder Bremen kam zwar durch Mitchell Weiser (26.) und Oliver Burke (93.) zu Treffern, doch Leipzig blieb dominant. Benjamin Sesko erhöhte direkt nach der Pause auf 3:1 (47.), bevor Baumgartner den Endstand herstellte. Nicolas Seiwald, der als Teil der Leipziger Dreierkette durchspielte, zeigte Licht und Schatten: Während er beim ersten Bremer Treffer nicht gut aussah, zeigte er insgesamt eine solide Leistung.