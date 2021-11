'Halt die Fresse': Brisante Enthüllung um Boateng

Wie das neue Buch über den deutschen Rekordmeister "Bayern-Insider" enthüllt, kam es 2018 zu einem Wortgefecht zwischen Sportdirektor Hasan Salihamidzic und Jerome Boateng.

Bei der aktuellen Bayern-Doku "Behind the Legend" bekommen Fans tiefe und interessante Einblicke in die Welt des deutschen Rekordmeisters. Nun verrät ein neues Buch "Bayern-Insider" bisher unbekannte Details und Anekdoten, die jeden Fan staunen lässt.

Im Oktober 2018 in der Champions League ist es demnach zur großen Auseinandersetzung zwischen Sportdirektor Jerome Boateng und Hasan Salihamidzic gekommen. Der damalige Trainer Niko Kovac startete bei AEK Athen mit Mats Hummels und Niklas Süle in der Innenverteidigung. Boateng blieb nur der Platz auf der Bank.

Es kam zu einer hitzigen Diskussion. Als sich dazu Sportdirektor Hasan Salihamidzic einschaltete, wurde es laut. "Du hast mir gar nichts zu sagen! Halt die Fresse", wütete Boateng und griff seinen Sportdirektor an. Zudem warf der ehemalige Teamkollege von David Alaba Salihamidzic vor, dass er ihn hatte verkaufen wollen.

Der Vertrag von Boateng wurde von Bayern nicht verlängert, der zweimalige Triple-Sieger verließ München 2021 ablösefrei Richtung Olympique Lyon.