Hütter vor Pflichtsieg - BVB unter Druck

Dortmund braucht gegen Stuttgart einen Dreier um den Anschluss an die Bayern zu halten ++ Hütter-Elf vor Pflichtaufgabe gegen Greuther Fürth.

Mit Spaß-Fußball will Borussia Dortmund daheim gegen Stuttgart (ab 15.30 Uhr LIVE im Sport24-Ticker) den Anschluss an Spitzenreiter FC Bayern wahren. Der verletzte Torjäger Erling Haaland fehlt dem BVB zwar, dafür sind Raphael Guerreiro und Emre Can wohl wieder einsatzbereit. Die Schwaben müssen weiterhin auf Sasa Kalajdzic verzichten, der ÖFB-Stürmer nahm aber drei Monaten nach seiner Schulter-Operation leichtes Training mit dem Ball auf und sollte mit Beginn des kommenden Jahres zur Verfügung stehen.

Hütter mit Pflichtaufgabe gegen Fürth

Borussia Mönchengladbach empfängt die SpVgg Greuther Fürth im heimischen Borussia-Park. Fürth ist mit einem Punkt auf dem Konto Tabellenschlusslicht, Gladbach hingegen möchte im Kampf um die internationalen Plätze dringend einen „Dreier“ einfahren. Die Favoritenrolle geht in der anstehenden Partie also klar an die Elf von Cheftrainer Adi Hütter (51), der sich vor dem Spiel zur Ausgangslage seines Teams geäußert hat.

Hütter habe Respekt vor dem Gegner, sei sich aber der Favoritenrolle seines Teams absolut bewusst. „Die Favoritenrolle müssen wir uns annehmen und der müssen wir uns stellen“, stellte er klar.

Stefan Lainer könnte mit Mönchengladbach nach überstandenem Knöchelbruch bereits am Samstag gegen Greuther Fürth sein Comeback geben. Vor dem Duell zwischen Hoffenheim und Leipzig ist bei den Hausherren Christoph Baumgartner wegen Muskelproblemen fraglich, auf der Gegenseite droht Konrad Laimer ebenfalls aufgrund von Muskelbeschwerden auszufallen.