Kane-Wahnsinn: Bayern schreibt Geschichte - jetzt wartet Leverkusen

Bayern München hat europäische Geschichte geschrieben! 14 Spiele, 14 Siege - kein Klub aus den Top-5-Ligen startete jemals besser in eine Saison. Harry Kane ist mit 22 Toren der treibende Motor des Rekordteams.

Europarekord! Bayern schreibt Geschichte 14 Siege in Folge - kein Klub startete besser in die Saison

Köln. Sind das die besten Bayern aller Zeiten? Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Ja! Denn mit dem 4:1-Sieg beim 1. FC Köln in der gefürchteten zweiten Runde des DFB-Pokals haben die Münchner Geschichte geschrieben. 14 Spiele, 14 Siege – Europarekord! Noch nie zuvor startete ein Klub aus den Top-5-Ligen – Bundesliga, Premier League, Serie A, LaLiga oder Ligue 1 – mit 14 Pflichtspielsiegen in eine Saison.

Am Wochenende hatte der deutsche Rekordmeister bereits mit dem AC Milan (13 Siege 1992/93) gleichgezogen, jetzt sind sie alleiniger Rekordhalter.

Kane trifft nach Belieben

Ein Grund für diesen historischen Lauf ist Super-Goalgetter Harry Kane. Der englische Kapitän trifft derzeit nach Belieben: 22 Tore in 14 Pflichtspielen für die Bayern – dazu drei weitere für die Nationalmannschaft. Macht unglaubliche 25 Treffer in 17 Partien – und das schon im Oktober!

Kompany-Elf will PSG das Fürchten lehren

Kein Wunder, dass Fans und Fußball-Enthusiasten bereits dem Giganten-Duell mit Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain am kommenden Dienstag (21 Uhr, live auf Sky & Sport24-Liveticker) entgegenfiebern. Auch, weil mit Chelsea, Paphos und Club Brügge die ganz großen Brocken in der Königsklasse bislang ausblieben. Doch bei Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé und Co. steht nun die erste echte Standortbestimmung für die Elf von Trainer Vincent Kompany an.

Nächste Herausforderungen warten

Während die Fans also schon nach Paris blicken, bleiben die Bayern fokussiert – sie wollen weiter eine Beute nach der anderen erlegen. „Wir haben jetzt erst Leverkusen – eine sehr schwer zu bespielende Mannschaft. Das wollen wir auch gewinnen“, betonte Sportvorstand Max Eberl vor dem Bundesliga-Clásico der letzten beiden Saisonen am Samstag (18.30 Uhr/live auf Sky & Sport24-Liveticker).

„Wir sind in einem guten Moment. Dieses Gefühl müssen wir bewahren und unsere Siegermentalität mitnehmen“, ergänzte Kane.