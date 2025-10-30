Alles zu oe24VIP
olise bayern
© gepa

Fußball

Rekord-Bayern: Münchner knacken Bestmarke aus den 1990er Jahren

30.10.25, 14:02
Teilen

Bayern München hat einen neuen Europa-Startrekord aufgestellt.  

Das 4:1 in der zweiten DFB-Pokal-Runde am Mittwoch mit ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer beim Aufsteiger 1. FC Köln war der 14. Sieg im 14. Pflichtspiel. Niemals zuvor ist ein Fußballclub in Europas Topligen erfolgreicher in eine Saison gestartet. 13 Siege nacheinander zum Saisonstart waren vor mehr als 30 Jahren auch einmal dem AC Milan gelungen.

Angesichts der Leistungsfähigkeit von Super-Goalgetter Harry Kane und Co. fiebern die Fans und Fußball-Enthusiasten bereits dem Giganten-Duell mit Champions-League-Sieger Paris am kommenden Dienstag entgegen. Die Bayern wollen erst eine Beute nach der anderen erlegen. "Wir haben jetzt erst Leverkusen, das wollen wir auch gewinnen", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Zu beeindruckend ist auch die individuelle Klasse von Kane oder Michael Olise, der per Konter traf, aber auch sonst neben dem starken Manuel-Neuer-Vertreter Jonas Urbig überragte. "Wir sind in einem guten Moment, das Gefühl müssen wir bewahren und die Siegermentalität mitnehmen", sagte Kane. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft steht nach 14 Pflichtspielen bereits bei 22 Treffern für die Bayern. Nimmt man seine Tore für die Nationalmannschaft hinzu, sind es 25 Tore aus 17 Spielen. Und das im Oktober.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

