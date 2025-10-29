Alles zu oe24VIP
FC Bayern überrollt auch FC Köln
Nach Rückstand

FC Bayern überrollt auch FC Köln

29.10.25, 22:24
14. Pflichtspiel, 14. Sieg: Die beeindruckende Dominanz von Bayern München und Konrad Laimer geht auch im deutschen Fußball-Cup weiter.

Mit einem 4:1 (2:1) nach 0:1-Rückstand beim lange stark spielenden Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln von Florian Kainz zog Bayern am Mittwoch letztlich souverän ins Achtelfinale ein. Neben Doppel-Torschütze Harry Kane (38., 64.) war insbesondere der frühere Kölner Keeper Jonas Urbig als Vertreter des gesperrten Manuel Neuer der Matchwinner.

Ragnar Ache köpfte die Kölner nach einer Ecke nicht unverdient in Führung (31. Minute). Fünf Minuten später glich Luis Diaz zum 1:1 aus (36.). Allerdings stand der Kolumbianer beim Zuspiel von Josip Stanisic im Abseits. Der Videoschiedsrichter kommt in der zweiten Runde noch nicht zum Einsatz, daher zählte das Tor.

Weltklasse war dagegen der Treffer zur Bayern-Führung durch Kane. Englands Teamkapitän ließ mit einem Schuss aus der Drehung Ex-Nationalkeeper Ron-Robert Zieler keine Abwehrchance (38.). Der derzeit nicht aufzuhaltende Kane war per Kopf auch für das 3:1 verantwortlich (64.). Es war sein 22. Treffer im 14. Pflichtspiel der Saison. Michael Olise machte den 4:1-Sieg perfekt (72.), Laimer spielte durch.

