Leverkusen und Gladbach eröffnen neue Bundesliga-Saison

Borussia Mönchengladbach und Titelverteidiger Bayer Leverkusen eröffnen am Freitag (20.30 Uhr, Sky) die neue Saison der deutschen Bundesliga.

Die Jagd ist eröffnet! Ab Freitag bietet sich den 18 Teams der deutschen Bundesliga wieder die Chance, sich an die Spitze zu kämpfen. Dabei gilt es Bayer Leverkusen, nach einer fantastischen letzten Saison, von Deutschlands Fußballthron zu stoßen. Die erste Möglichkeit, dem Titelverteidiger eine Abreibung zu verpassen, bietet sich Freitag-Abend Borussia Mönchengladbach in der Liga-Partie an (ab 20.30 Uhr im Sport24-Liveticker).

Leverkusen Double-Sieger, Bayern nur dritter

34 Spieltage. 28 Siege. Sechs Unentschieden. Und nicht eine einzige Niederlage! Die vergangene Spielzeit hätte für die Leverkusener auf nationaler Ebene nicht besser laufen können. Unter Erfolgscoach Xabi Alonso zum Double-Sieger gekrönt, ließ die Werkself die Gegner weit hinter sich.

Vor allem bei Rekordmeister Bayern München war der Frust deshalb groß. Erstmals seit zwölf Jahren waren es nicht die Münchner, die die Saison als Tabellen-Erste beendet hatten. Doch nicht einmal der Vizemeister-Titel sollte Thomas Müller und Co. gegönnt sein. Den krallte sich Stuttgart mit einem Vorsprung von nur einem Punkt.

Unter Coach Kompany zurück an die Spitze?

Nun ist es das große Ziel der Bayern, sich unter Neo-Coach Vincent Kompany wieder an die Spitze zurückzukämpfen und die vergangene Albtraum-Saison vergessen zu machen. Die Favoritenrolle muss man sich an der Säbener Straße allerdings teilen: Eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab, dass Leverkusen Kandidat für die Titelverteidigung ist. Dieses Kunststück gelang in den letzten 41 Jahren nur den Bayern und Dortmund. Die Mehrheit hat allerdings die Münchner am Zettel.

Xabi: "Bayern hat für mich die Favoritenrolle."

Zu dieser Mehrheit gehört auch Leverkusen-Coach Xabi, der an eine Rückkehr an die Macht der Bayern glaubt - trotz Double-Wunders seiner Schützlinge. "Das bedeutet überhaupt nichts. Wir haben keine Favoritenrolle. Die hat für mich der FC Bayern München." Der Spanier verfolgt mit Star-Youngster Florian Wirtz und Co. ein anderes Ziel: "Wir wollen gut in die Saison starten. Unser Ziel ist in den Top vier zu bleiben."

Während für die Leverkusener die Saison bereits am Freitag mit einer Reise nach Mönchengladbach startet, geht es für die Bayern erst am Sonntag los (15.30 Uhr, Sky). Da sind ÖFB-Star Konrad Laimer und Co. bei Wolfsburg zu Gast. Laimers Nationalteam-Kollege Marcel Sabitzer und Dortmund empfangen am Samstag (18.30 Uhr, Sky) zum Saison-Auftakt Frankfurt.