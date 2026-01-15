Alles zu oe24VIP
Verletzt! Große Sorgen um Bayern-Star Laimer
Deutsche Bundesliga

Verletzt! Große Sorgen um Bayern-Star Laimer

15.01.26, 10:09
Dem FC Bayern droht der nächste verletzungsbedingte Rückschlag. Zittern in der Nachspielzeit, hektische Blicke auf der Bank – und plötzlich war die Euphorie nach dem 3:1-Sieg in Köln dahin. Denn ausgerechnet in den letzten Minuten erwischte es einen Münchner Leistungsträger.

Besonders bitter: Als ÖFB-Legionär Konrad Laimer in der Nachspielzeit angeschlagen vom Feld musste, war das Wechselkontingent der Bayern bereits ausgeschöpft. Der Rekordmeister musste die letzten Minuten in Unterzahl überstehen, während der Mittelfeldmotor humpelnd Richtung Bank schlurfte. Dort wurde Laimer sofort an der linken Wade behandelt – ein Alarmzeichen, das die Sorgen in München weiter anheizte.

Kompany: »Sofort in den Scanner«

Nach Abpfiff gab Trainer Vincent Kompany ein vorsichtiges Update: „Konny hat etwas in der Wade gespürt. Wir müssen abwarten. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr. Hoffentlich ist alles in Ordnung.“ Eine Diagnose steht noch aus.

Der Zeitpunkt könnte kaum ungünstiger sein. Erst am Wochenende hatte sich Josip Stanišić am Sprunggelenk verletzt und fällt mehrere Wochen aus. Sollte auch Laimer länger fehlen, spitzt sich die ohnehin angespannte Personalsituation in der Defensive weiter zu.

Keine Pause für Kane & Co. 

Immerhin: Bei Tor-Maschine Harry Kane und Hiroki Ito gab es leichte Entwarnung. Beide mussten zwar behandelt werden, konnten aber weiterspielen. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dennoch nicht. Schon am Samstag (18.30 Uhr/live auf Sky) wartet das Topspiel bei RB Leipzig. Ob Laimer dabei helfen kann, entscheidet sich nach den Untersuchungen in München. Beim FC Bayern heißt es einmal mehr: Bangen und hoffen.

