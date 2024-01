Verletzt! Lange Pause für ÖFB-Star Konrad Laimer

Schlimme Diagnose für Konrad Laimer nach dem Spiel gegen Union Berlin.

Der ÖFB-Star im Dress der Bayern verließ am Mittwoch-Abend die Allianz-Arena humpelnd: "Ich hoffe, dass es so wenig wie möglich ist". Doch wenige Stunden später folgte die Schock-Diagnose: Muskelfaserriss in der Wade! Laimer droht nun ein Ausfall bis zu sechs Wochen. Die Personalsorgen bei Bayern-Coach Thomas Tuchel werden damit immer größer. Denn auch Innenverteidiger Dayot Upamecano verletzte sich beim 1:0-Zittersieg gegen Union Berlin.

Auch Upamecano ist verletzt

"Es ist eine Faserverletzung der Oberschenkel-Rückseite", so Tuchel. Upamecano idroht so wie Laimer ein langer Ausfall. "Es ist eine Sache von Wochen, nicht von Tagen. Das ist extrem bitter für Upa und für uns. Er ist seit vielen Wochen in absoluter Topform", sagte Tuchel. Da Abwehr-Kollege Minjae Kim wegen seiner Abstellung zum Asien-Cup erst einmal fehlt, rückt Neuzugang Eric Dier in den Fokus.

Gegen Berlin kam er zur Pause für Upamecano und zeigte ein solides Debüt. Vor große Aufgaben wurde er nicht gestellt. Am kommenden Samstag könnte Dier gegen den FC Augsburg erstmals in der Münchner Startelf auflaufen.