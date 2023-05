Es ist ein wahres Spektakel: Dortmund steht Kopf, die Stadt füllt sich unaufhaltsam mit BVB-Fans.

Vor dem entscheidenden Bundesliga-Finale gegen Mitkonkurrenten FC Bayern um die Meisterschaft waren bereits am Vormittag Tausende Anhänger in der Innenstadt unterwegs. Am Alten Markt, vor dem deutschen Fußball-Museum am Hauptbahnhof und anderen zentralen Plätzen versammelten sich die Schwarz-Gelben in Hülle und Fülle. Dortmund zeigte sich in den Farben Schwarz und Gelb, bereit, die Meisterschaft zu erobern. Im Laufe des Tages startete ein Fanmarsch der Ultra-Szene aus der westlichen Innenstadt in Richtung Stadion, begleitet von einem wachsamen Sicherheitsaufgebot.

Die besten Fans der Welt auf dem Weg zum schönsten Stadion der Welt

????????❤️????#BVBM05 #Dortmund pic.twitter.com/XftHzx4bQg — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) May 27, 2023

Ansturm auf Kneipen

Die Vorfreude der Fans kannte keine Grenzen, denn mehr als sechs Stunden vor dem Anpfiff strömten sie bereits in die Kneipen der Innenstadt. Besonders am Alten Markt, dem legendären Treffpunkt der Schwarz-Gelben, bildeten sich am Samstagmorgen lange Schlangen vor den Lokalen. Eine Webcam der Stadt Dortmund zeigte das eindrucksvolle Bild einer Stadt im Fußballfieber. Das Spiel des 34. Spieltages sollte um 15:30 Uhr beginnen.

Die Nachfrage nach Tickets für das entscheidende Spiel um die Meisterschaft war überwältigend. Borussia Dortmund erhielt mehr als 300.000 Anfragen, doch Deutschlands größtes Fußballstadion bietet lediglich Platz für etwa 81.000 Zuschauer. Ein offizielles Public Viewing wurde von der Stadt nicht angeboten, wodurch die Begeisterung der Fans für die Kneipen umso größer ist.

Bis zum Mittag verlief alles friedlich, berichtete ein Polizeisprecher. Doch die Spannung in der Luft ist förmlich greifbar. Dortmund hält den Atem an und fiebert dem großen Finale entgegen