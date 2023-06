Einmal mehr wildert der FC Bayern bei der Konkurrenz. Wie Transfer-Guru Fabrizio Romano auf Twitter berichtet, wechselt Raphäel Guerreiro von Borussia Dortmund zum deutschen Serienmeister. Der 29-jährige Außenverteidiger soll kommende Woche offiziell präsentiert werden und einen bis 2026 unterschreiben.

Raphäel Guerreiro will travel to Munich next week but documents have already been checked by his agents. Deal will be valid until 2026. ????✅ #FCBayern



Medical tests booked, as revealed today. No Atlético Madrid move, Guerreiro will play for Bayern.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/XJhD1CFDnM