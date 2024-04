4:0 - Bayer schießt sich gegen Düsseldorf fürs Pokal-Finale warm

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat zum fünften Mal das FInale im DFB-Pokal erreicht.

Die in dieser Saison noch ungeschlagene Mannschaft von Trainer Xabi Alonso siegte am Mittwoch gegen Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf 4:0 (3:0) und trifft nun am 25. Mai im Endspiel auf den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.

Florian Wirtz mit Doppelpack

Jeremie Frimpong (7. Minute), Amine Adli (20.) und zweimal Florian Wirtz (35., 60./Handelfmeter) machten den Leverkusener Sieg perfekt. Damit darf Bayer in dieser Saison sogar vom Triple träumen. Neben der Meisterschaft, in der das Alonso-Team 13 Punkte vor dem FC Bayern liegt, und dem Pokal sind die Rheinländer auch noch im Viertelfinale der Europa League vertreten.

Bayer heiß auf 2. Cup-Titel

Im Pokal wollen die Leverkusener nach zuletzt drei Finalniederlagen (2002, 2009, 2020) ihren zweiten Titelgewinn einfahren. 1993 hatte Bayer gegen die Amateure von Hertha BSC 1:0 gewonnen.